"Марцел рассматривает работу в РПЛ, но в контексте клубов предложений пока нет. Что касается планов на будущее, пока Марцел отдыхает, но готов рассмотреть любое предложение. Предложений из РПЛ нет, из "Динамо" и "Спартака" ни ко мне, ни к Марцелу не обращались", - цитирует Николаева Sport24.
Марцел Личка был главным тренером московского "Динамо" с лета 2023 по май текущего года. Под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России. Летом чешский специалист возглавил турецкий "Фатих Карагюмрюк", однако уже осенью покинул клуб.
В ноябре московский "Спартак" и столичное "Динамо" объявили об отставках главных тренеров. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов, аналогичную должность в стане бело-голубых занимает Ролан Гусев.
Агент Лички рассказал, может ли чешский специалист возглавить "Динамо" или "Спартак"
Футбольный агент Анатолий Николаев высказался о возможном возвращении Марцела Лички в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"