Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Агент Лички рассказал, может ли чешский специалист возглавить "Динамо" или "Спартак"

Футбольный агент Анатолий Николаев высказался о возможном возвращении Марцела Лички в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Марцел рассматривает работу в РПЛ, но в контексте клубов предложений пока нет. Что касается планов на будущее, пока Марцел отдыхает, но готов рассмотреть любое предложение. Предложений из РПЛ нет, из "Динамо" и "Спартака" ни ко мне, ни к Марцелу не обращались", - цитирует Николаева Sport24.

Марцел Личка был главным тренером московского "Динамо" с лета 2023 по май текущего года. Под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России. Летом чешский специалист возглавил турецкий "Фатих Карагюмрюк", однако уже осенью покинул клуб.

В ноябре московский "Спартак" и столичное "Динамо" объявили об отставках главных тренеров. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов, аналогичную должность в стане бело-голубых занимает Ролан Гусев.

