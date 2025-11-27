Быстров: Станкович приехал за неустойкой, денег заработать и покричать, что он великий

"Станкович приехал за неустойкой, денег заработать и покричать, что он великий. На этом всё и закончилось, как и у многих других. В наш чемпионат многие приезжают не чтобы поработать, что-то выиграть, а просто за неустойкой. Пока руководители это будут допускать, составлять такие контракты, можно и не работать", - цитирует Быстрова Legalbet.
Деян Станкович был главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года по ноябрь текущего года. Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона, набрав 57 очков в 30 встречах. Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба стал Вадим Романов.
После 16 сыгранных туров "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками. В 17 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с калининградской "Балтикой".
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался об экс-тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"