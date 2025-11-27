Гендиректор "Акрона": не думаем, что, если Дзюба уйдёт, то к клубу будет меньше интереса

"Мы не думаем о том, что интереса к "Акрону" будет меньше, если Дзюба уйдёт. Мы всегда отталкиваемся от клубных интересов", - сказал Клюшев в интервью "Чемпионату".
Артём Дзюба в текущем сезоне принял участие в 14 встречах за "Акрон", отметился четырьмя забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.
После 16 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным очком..
Следующую игру тольяттинцы проведут против "Пари НН" на своём поле. Встреча состоится в субботу, 29 ноября.
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев прокомментировал, как возможный уход Артёма Дзюба повлияет на интерес к тольяттинскому клубу.
Фото: ФК "Акрон"