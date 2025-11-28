"Очень жаль, что не выиграли по сумме двух матчей. Но тут надо вспомнить, что в первом матче дома мы не играли так, как должны были. Поэтому и уступили 1:3. В Москве, в свою очередь, показали хороший футбол. Было много отличных моментов. Я тоже должен был забивать - шанс был. Но теперь уже самое важное обыграть "Рубин" в ближайшем матче чемпионата. А потом "Акрон", тогда можно чуть спокойнее уходить на зимнюю паузу", - сказал Эракович в интервью "Матч ТВ".
В четверг, 27 ноября "Зенит" обыграл на выезде московское "Динамо" в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник петербуржцев Андрей Мостовой, реализовавший пенальти. В следующем раунде сине-бело-голубые сыграют против "Балтики" в рамках Пути регионов Кубка России.
После 16 сыгранных туров чемпионата России команда Сергея Семака занимает третью позицию в турнирной таблице, имея 33 набранных очка.
Следующую игру петербуржцы проведут на своём домашнем стадионе "Газпром Арена" против "Рубина" в рамках 17-го тура РПЛ. Встреча пройдёт в воскресенье, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Эракович - о вылете в Кубке от "Динамо": дома играли не так, как должны были
Защитник "Зенита" Страхиня Эракович прокомментировал вылет команды из Пути РПЛ в Путь регионов Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"