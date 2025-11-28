Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Латышонок - о матче с "Динамо": могли четыре мяча забивать

Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок прокомментировал ответную игру 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" в матче с "Динамо" не хватило реализации. Думаю, мы даже четыре могли забивать. Не согласен, что "Зениту" будет проще дойти до финала Кубка России по Пути регионов. Дальше игра с "Балтикой" - это тяжёлый соперник. Будем настраиваться", - сказал Латышонок в интервью Sport24.

В четверг, 27 ноября "Зенит" обыграл на выезде московское "Динамо" со счётом 1:0. Единственный гол у петербуржцев забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти. По общему счёту двух встреч сине-бело-голубые уступили динамовцам 2:3. В следующем раунде Кубка России команда Сергея Семака сыграет в Пути регионов на выезде против "Балтики".

Евгений Латышонок в текущем сезоне принял участие в составе петербургского клуба в 10 встречах, три из которых провёл "на ноль".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится