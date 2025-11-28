Латышонок - о матче с "Динамо": могли четыре мяча забивать

- "Зенит" в матче с "Динамо" не хватило реализации. Думаю, мы даже четыре могли забивать. Не согласен, что "Зениту" будет проще дойти до финала Кубка России по Пути регионов. Дальше игра с "Балтикой" - это тяжёлый соперник. Будем настраиваться", - сказал Латышонок в интервью Sport24.
В четверг, 27 ноября "Зенит" обыграл на выезде московское "Динамо" со счётом 1:0. Единственный гол у петербуржцев забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти. По общему счёту двух встреч сине-бело-голубые уступили динамовцам 2:3. В следующем раунде Кубка России команда Сергея Семака сыграет в Пути регионов на выезде против "Балтики".
Евгений Латышонок в текущем сезоне принял участие в составе петербургского клуба в 10 встречах, три из которых провёл "на ноль".