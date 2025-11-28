Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Мирзов: в "Зените" и "Краснодаре" по два русских играет, это неправильно

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов поделился мнением о тенденции топ-клубов Российской Премьер-Лиги делать ставку на легионеров, а не на россиян.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
"В "Локомотиве" играют все наши ребята, причем делают это хорошо. Посмотрите на "Зенит", "Краснодар": там только по два русских футболиста выходят. Считаю, что это неправильно. Говорят, что русские должны выигрывать конкуренцию. А как они должны это сделать, если на их позиции уже есть легионер за 10 миллионов евро, которого надо ставить?" — сказал Мирзов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Лидером турнирной таблицы РПЛ по итогам 16 туров является "Краснодар", набравший 34 очка. В заявке клуба на данный момент — 13 иностранных футболистов.

Тульский "Арсенал" выступает в Лиге PARI, где после 20 туров с 27 очками занимает 9-е место. В активе Резиуана Мирзова на данный момент — 13 матчей, 3 гола и один ассист в сезоне 2025/2026.

