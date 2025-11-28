Мирзов: в "Зените" и "Краснодаре" по два русских играет, это неправильно

"В "Локомотиве" играют все наши ребята, причем делают это хорошо. Посмотрите на "Зенит", "Краснодар": там только по два русских футболиста выходят. Считаю, что это неправильно. Говорят, что русские должны выигрывать конкуренцию. А как они должны это сделать, если на их позиции уже есть легионер за 10 миллионов евро, которого надо ставить?" — сказал Мирзов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Лидером турнирной таблицы РПЛ по итогам 16 туров является "Краснодар", набравший 34 очка. В заявке клуба на данный момент — 13 иностранных футболистов.
Тульский "Арсенал" выступает в Лиге PARI, где после 20 туров с 27 очками занимает 9-е место. В активе Резиуана Мирзова на данный момент — 13 матчей, 3 гола и один ассист в сезоне 2025/2026.
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов поделился мнением о тенденции топ-клубов Российской Премьер-Лиги делать ставку на легионеров, а не на россиян.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула