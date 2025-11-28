Вадим Юрьевич занял свой вышеупомянутый пост 17 ноября после увольнения серба Деяна Станковича, возглавлявшего команду с июля 2024 года.
"Насколько у него хватит тренерских знаний и способностей, мы увидим позже. Но пока у него идет, нельзя ничего трогать и ломать. Сейчас будут два непростых матча — с "Балтикой" на выезде и с "Динамо" на своем поле. После этого можно будет говорить о чем-то серьезном", — сказал Шикунов в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
Под руководством Вадима Романова "Спартак" обыграл ЦСКА в чемпионате (1:0), а также выиграл у "Локомотива" в Кубке России (3:2).
Завтра, 29 ноября, красно-белые сыграют в гостях с "Балтикой" в рамках 17 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча стартует в 19:30 мск.
Шикунов: пока у Романова идет в "Спартаке", ничего трогать не надо
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов поделился мнением о перспективах исполняющего обязанности главного тренера команды Вадима Романова.
Фото: ФК "Спартак"