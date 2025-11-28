Агент Тикнизяна прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в РПЛ

"Первый раз об этом слышу. Может ли он рассмотреть предложение из РПЛ? Смотря какое предложение поступит, от кого, какие задачи будут у клуба. Пока мы не думали об этом. Пока Наир игрок "Црвены Звезды", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что крайним защитником "Црвены Звезды" и сборной Армении Наиром Тикнизяном интересуются два топ-клуба Российской Премьер-Лиги.
Тикнизян перебрался в Сербию летом этого года, покинув московский "Локомотив", за который выступал с 2021 года. В составе белградской команды 26-летний игрок провел 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.
Александр Клюев, агент защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту клубов РПЛ.
