Агент Тикнизяна прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в РПЛ

Александр Клюев, агент защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту клубов РПЛ.
Фото: Sportaran
"Первый раз об этом слышу. Может ли он рассмотреть предложение из РПЛ? Смотря какое предложение поступит, от кого, какие задачи будут у клуба. Пока мы не думали об этом. Пока Наир игрок "Црвены Звезды", - цитирует агента "Матч ТВ".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что крайним защитником "Црвены Звезды" и сборной Армении Наиром Тикнизяном интересуются два топ-клуба Российской Премьер-Лиги.

Тикнизян перебрался в Сербию летом этого года, покинув московский "Локомотив", за который выступал с 2021 года. В составе белградской команды 26-летний игрок провел 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

