Защитник "Краснодара" может покинуть клуб этой зимой

Краснодарцы могут лишиться игрока в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, центральный защитник Жубал может покинуть "Краснодар" в это зимнее трансферное окно. Сообщается, что в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы клубы из Бразилии и Японии.

Жубал перебрался в "Краснодар" минувшим летом из французского "Осера" в качестве свободного агента. Контракт игрока рассчитан до июня 2027 года. В составе "быков" бразилец принял участие в 9 матчах во всех турнирах, провел на поле суммарно 615 минут и отличился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает центрбека в 2,5 миллиона евро.

Источник: Legalbet

