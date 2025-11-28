Ахметов рассказал, может ли "Зенит" отозвать его зимой из аренды

"Общаюсь ли с "Крыльями" и "Зенитом" о будущем? Пока нет. Думаю, в зимний перерыв будет информация, агент поговорит с клубами. Есть вероятность, что "Зенит" зимой отзовет из аренды? Такой пункт в соглашении есть. Все возможно", - цитирует Ахметова "Матч ТВ".
Ильзат Ахметов, играющий на позиции атакующего полузащитника, выступает с лета этого года за "Крылья Советов" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, права на 27-летнего игрока принадлежат "Зениту". Контракт с петербургским клубом действует до июня 2027 года.
За самарскую команду хавбек провел 17 матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и сделал пять результативных передач на партнеров.
Фото: ФК "Крылья Советов"