"Наверное, они думали, что мы из академии". Защитник "Динамо" - о тренерском штабе Карпина

- Атмосфера внутри команды, между игроками и тренерским штабом, стала чуть легче, чем было раньше. Стало больше свободы, меньше жесткого контроля. С прошлым тренерским штабом было много контроля, много правил. Наверное, они думали, что мы ребята из академии, а не профессиональные футболисты.
Рубенс, выступающий на позиции защитника, перешел в московское "Динамо" в это летнее трансферное окно из "Атлетико Минейро" и подписал пятилетний контракт. В составе бело-голубых 24-летний бразилец провел 18 матчей и получил две желтые карточки.
Напомним, 17 ноября, Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо" по собственному желанию. Он руководил командой менее 6 месяцев.
По итогам 16 сыгранных туров москвичи набрали 20 очков и располагаются на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. От первого места бывшие подопечные Карпина отстают на 14 баллов.
Защитник "Динамо" Рубенс поделился мнением о методах работы тренерского штаба Валерия Карпина.
