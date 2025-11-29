Гусев признался, что советуется с Газзаевым перед каждой игрой "Динамо"

"Советуюсь с Валерием Георгиевичем. Постоянно, перед каждым матчем — и по тактике, и по психологии получаю очень ценные советы", – приводит слова Гусева "РБ Спорт".
Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Валерия Карпина. Он объявил о своем уходе из команды 17 ноября, объяснив это необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.
Под руководством Гусева бело-голубые одержали победу в 16-м туре РПЛ над махачкалинским "Динамо" (3:0). Также московская команда уступила "Зениту" со счетом 0:1 в ответном четвертьфинальном матче Кубка России, но суммарный счет позволил "Динамо" выйти в полуфинал Пути РПЛ. В воскресенье, 30 ноября бело-голубые на выезде сыграют с "Ахматом".
Фото: РИА Новости