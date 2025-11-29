Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Урал1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Первый тренер Денисова: его прогресс в "Спартаке" заслужен

Российский тренер Вячеслав Вашкевич высказался о прогрессе своего бывшего ученика защитника "Спартака" Даниила Денисова.
Фото: "Матч ТВ"
"Я работал с Даниилом в академии. Его прогресс в "Спартаке" вполне заслужен. Даниил — трудолюбивый игрок. Не случайно, что он выходит на первые роли в обороне "Спартака". Да, Даниил совершал ошибки. Но также мы видим, что он становится мудрее, взрослее, опытнее и прогрессирует", – приводит слова Вашкевича "Чемпионат".

Денисов является воспитанником академии "Спартака". Он дебютировал за основной состав команды в декабре 2021 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Срок действующего трудового соглашения Денисова с московским клубом истекает в июне 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4 миллиона евро.

"Спартак" встретится с "Балтикой" в субботу, 29 ноября. Матч 17-го тура чемпионата России начнется в 19:30 по московскому времени.

