"Я работал с Даниилом в академии. Его прогресс в "Спартаке" вполне заслужен. Даниил — трудолюбивый игрок. Не случайно, что он выходит на первые роли в обороне "Спартака". Да, Даниил совершал ошибки. Но также мы видим, что он становится мудрее, взрослее, опытнее и прогрессирует", – приводит слова Вашкевича "Чемпионат".
Денисов является воспитанником академии "Спартака". Он дебютировал за основной состав команды в декабре 2021 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Срок действующего трудового соглашения Денисова с московским клубом истекает в июне 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4 миллиона евро.
"Спартак" встретится с "Балтикой" в субботу, 29 ноября. Матч 17-го тура чемпионата России начнется в 19:30 по московскому времени.
Первый тренер Денисова: его прогресс в "Спартаке" заслужен
Российский тренер Вячеслав Вашкевич высказался о прогрессе своего бывшего ученика защитника "Спартака" Даниила Денисова.
Фото: "Матч ТВ"