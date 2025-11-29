Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Урал1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

"Акрон" – "Пари НН": где и когда смотреть трансляцию матча 17-го тура РПЛ

Во сколько начнется прямая трансляция матча 17-го тура чемпионата России между "Акроном" и "Пари НН".
Фото: "Матч ТВ"
Сегодня, 29 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Тольяттинский "Акрон" примет "Пари НН". Команды сыграют на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре. Команду арбитров возглавит Владислав Целовальников. Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет "Матч Премьер". Интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.

В первом круге чемпионата России "Пари НН" уступил "Акрону" со счетом 0:1. На данный момент команда Заура Тедеева идет на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 21 очко после 16-ти встреч. Подопечные Алексея Шпилевского занимают последнее, 16-е место, набрав восемь очков за все время чемпионата.

В следующий раз тольяттинский клуб сыграет с "Зенитом" 6 декабря. На следующий день "Пари НН" встретится с "Динамо" из Махачкалы.

