"Акрон" – "Пари НН": где и когда смотреть трансляцию матча 17-го тура РПЛ

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Тольяттинский "Акрон" примет "Пари НН". Команды сыграют на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре. Команду арбитров возглавит Владислав Целовальников. Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет "Матч Премьер". Интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
В первом круге чемпионата России "Пари НН" уступил "Акрону" со счетом 0:1. На данный момент команда Заура Тедеева идет на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 21 очко после 16-ти встреч. Подопечные Алексея Шпилевского занимают последнее, 16-е место, набрав восемь очков за все время чемпионата.
В следующий раз тольяттинский клуб сыграет с "Зенитом" 6 декабря. На следующий день "Пари НН" встретится с "Динамо" из Махачкалы.
Фото: "Матч ТВ"