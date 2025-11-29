Заварзин - о Романове в "Спартаке": ему еще рано руководить клубом

"Стоит ли оставлять Вадима Романова на посту главного тренера "Спартака"? Вряд ли. Футбольный талант в нем не просматривался. Тренер - это педагог и психолог, и нужно уметь управлять этой бандой. В "Спартаке" собраны сильные футболисты и ими нужно уметь управлять. Со временем Романов может стать главным тренером, но сейчас ему еще рано руководить "Спартаком", - сказал Заварзин "РБ Спорту".
Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший наставник "Спартака-2" Вадим Романов.
Под руководством российского специалиста красно-белые провели 2 матча. 22 ноября команда выиграла у ЦСКА со счетом 1:0 в рамках РПЛ, 26 числа "Спартак" победил "Локомотив" в Кубке России (3:2).
На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 16-ти встречах. Следующая игра красно-белых состоится сегодня, 29 ноября, против "Балтики" в РПЛ.
