Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
Уфа2 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Урал2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Заварзин - о Романове в "Спартаке": ему еще рано руководить клубом

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера "Спартака" Вадима Романова.
Фото: Global Look Press
"Стоит ли оставлять Вадима Романова на посту главного тренера "Спартака"? Вряд ли. Футбольный талант в нем не просматривался. Тренер - это педагог и психолог, и нужно уметь управлять этой бандой. В "Спартаке" собраны сильные футболисты и ими нужно уметь управлять. Со временем Романов может стать главным тренером, но сейчас ему еще рано руководить "Спартаком", - сказал Заварзин "РБ Спорту".

Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший наставник "Спартака-2" Вадим Романов.

Под руководством российского специалиста красно-белые провели 2 матча. 22 ноября команда выиграла у ЦСКА со счетом 1:0 в рамках РПЛ, 26 числа "Спартак" победил "Локомотив" в Кубке России (3:2).

На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 16-ти встречах. Следующая игра красно-белых состоится сегодня, 29 ноября, против "Балтики" в РПЛ.

