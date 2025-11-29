В "Спартаке" рассказали, будет ли готов Ливай Гарсия к "Динамо"

"Мы бережем здоровье футболистов и хотим, чтобы если они и выходили, то на то игровое время, на которое мы его выпускаем. День за днем Гарсия будет набирать кондиции. Я уверен, что он будет готов к "Динамо", - цитирует Романова "Чемпионат".
Ливай Гарсия, играющий на позиции центрального нападающего, пропустил две последних встречи московского "Спартака" в рамках чемпионата России.
В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в 17 матчах за красно-белых по всех турнирах, провел на поле 907 минут, забил шесть мячей и сделал 3 голевые передачи.
"Спартак" сыграет с "Динамо" в рамках 18-го тура РПЛ 6 декабря. Московское дерби пройдет на стадионе "Лукойл Арена", начало - в 16:30 по столичному времени.
Фото: ФК "Спартак"