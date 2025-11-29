Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
3 - 2 3 2
ЛидсЗавершен
Брентфорд
3 - 1 3 1
БернлиЗавершен
Сандерленд
3 - 2 3 2
БорнмутЗавершен
Эвертон
1 - 4 1 4
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
2 - 2 2 2
ОсасунаЗавершен
Барселона
3 - 1 3 1
АлавесЗавершен
Леванте
0 - 2 0 2
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 2 0 2
УдинезеЗавершен
Дженоа
2 - 1 2 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
КальяриЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 2 1 2
ХайденхаймЗавершен
Вердер
1 - 1 1 1
КельнЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Санкт-ПаулиЗавершен
Хоффенхайм
3 - 0 3 0
АугсбургЗавершен
Байер
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
1 - 0 1 0
ПСЖЗавершен
Париж
1 - 1 1 1
ОсерЗавершен

В "Спартаке" рассказали, будет ли готов Ливай Гарсия к "Динамо"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов рассказал о готовности форварда Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы бережем здоровье футболистов и хотим, чтобы если они и выходили, то на то игровое время, на которое мы его выпускаем. День за днем Гарсия будет набирать кондиции. Я уверен, что он будет готов к "Динамо", - цитирует Романова "Чемпионат".

Ливай Гарсия, играющий на позиции центрального нападающего, пропустил две последних встречи московского "Спартака" в рамках чемпионата России.

В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в 17 матчах за красно-белых по всех турнирах, провел на поле 907 минут, забил шесть мячей и сделал 3 голевые передачи.

"Спартак" сыграет с "Динамо" в рамках 18-го тура РПЛ 6 декабря. Московское дерби пройдет на стадионе "Лукойл Арена", начало - в 16:30 по столичному времени.

