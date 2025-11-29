Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Акрон
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
СпартакЗавершен

Первая лига

Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Английская премьер-лига

Манчестер Сити
3 - 2 3 2
ЛидсЗавершен
Брентфорд
3 - 1 3 1
БернлиЗавершен
Сандерленд
3 - 2 3 2
БорнмутЗавершен
Эвертон
1 - 4 1 4
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Мальорка
2 - 2 2 2
ОсасунаЗавершен
Барселона
3 - 1 3 1
АлавесЗавершен
Леванте
0 - 2 0 2
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
0 - 2 0 2
УдинезеЗавершен
Дженоа
2 - 1 2 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
КальяриЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Унион
1 - 2 1 2
ХайденхаймЗавершен
Вердер
1 - 1 1 1
КельнЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Санкт-ПаулиЗавершен
Хоффенхайм
3 - 0 3 0
АугсбургЗавершен
Байер
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Монако
1 - 0 1 0
ПСЖЗавершен
Париж
1 - 1 1 1
ОсерЗавершен

Талалаев: если бы играли в полном составе, победа над "Спартаком" была бы крупнее

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу над "Спартаком" в матче 17-го тура РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Балтика"
"Мы уже побеждали "Спартак" и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее", - передает слова Талалаева "Матч ТВ".

"Балтика" одержала на своем поле победу над московским "Спартаком" в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Победный мяч на 60-й минуте игры забил полузащитник Николай Титков. С 30-й минуты команда Андрея Талалаева играла вдесятером.

По итогам встречи калининградцы набрали 32 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

