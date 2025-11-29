Талалаев: если бы играли в полном составе, победа над "Спартаком" была бы крупнее

"Мы уже побеждали "Спартак" и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее", - передает слова Талалаева "Матч ТВ".
"Балтика" одержала на своем поле победу над московским "Спартаком" в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Победный мяч на 60-й минуте игры забил полузащитник Николай Титков. С 30-й минуты команда Андрея Талалаева играла вдесятером.
По итогам встречи калининградцы набрали 32 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.