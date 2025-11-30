Игрок "Спартака": как должен закончиться сезон, чтобы я остался доволен? Первое место

- Как должен закончиться сезон, чтобы вы остались довольны?
- Закончить вверху таблицы. Первое место.
Вчера, 29 ноября, "Спартак" потерпел поражение от "Балтики" в 17-м туре чемпионата России со счетом 0:1.
На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 17-ти встречах. Красно-белые одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
Действующим чемпионом РПЛ является "Краснодар". "Быки" набрали 67 очков в сезоне-2024/2025.
Источник: "Матч ТВ"
Футболист "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"