Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
14:00
Крылья СоветовНе начат
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Ахмат
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
15:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
16:00
ВильярреалНе начат
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
14:30
ТориноНе начат
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

"В матче с "Балтикой" проиграл не клуб, а тренер". Заварзин - об игре "Спартака"

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о матче команды против "Балтики" в 17-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Не "Спартак" проиграл, а тренер. Наверное, надо было какие-то замены делать своевременные, передвижки, учитывая лишнего игрока и всё то, как складывалось. Может быть, он как человек замечательный, но не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб как "Спартак", - сказал Заварзин "Матч ТВ".

Напомним, 11 ноября московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.

Вчера, 29 ноября, "Балтика" одержала победу над красно-белыми со счетом 1:0. На 30-й минуте матча удаление заработал футболист калининградского клуба Ираклий Манелов.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 17-ти встречах.

