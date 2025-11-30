"Не "Спартак" проиграл, а тренер. Наверное, надо было какие-то замены делать своевременные, передвижки, учитывая лишнего игрока и всё то, как складывалось. Может быть, он как человек замечательный, но не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб как "Спартак", - сказал Заварзин "Матч ТВ".
Напомним, 11 ноября московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
Вчера, 29 ноября, "Балтика" одержала победу над красно-белыми со счетом 1:0. На 30-й минуте матча удаление заработал футболист калининградского клуба Ираклий Манелов.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 17-ти встречах.
"В матче с "Балтикой" проиграл не клуб, а тренер". Заварзин - об игре "Спартака"
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о матче команды против "Балтики" в 17-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"