Российская премьер-лига

2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Ташуев: "Спартак" был нестабилен при Станковиче, но Романов не решил это

Российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о выступлениях "Спартака" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.
Фото: ФК "Спартак"
Вчера, 29 ноября, красно-белые проиграли "Балтике" со счетом 0:1.

"Спартак" был нестабилен при Станковиче, Романов пока не решил эту проблему. "Балтика" была лучше подготовлена к игре, гнула свою линию, а тренерский штаб "Спартака" допустил несколько ошибок. Команда вышла на матч без нападающих. Романов запутался", — передает слова Ташуева Metaratings.

До поражения от "Балтики" "Спартак" при Вадиме Романове выиграл у ЦСКА (1:0) и "Локомотива" (3:2). После 17 матчей команда с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белые сыграют дома с московским "Динамо". Встреча пройдет в субботу, 6 ноября.

