Ташуев: "Спартак" был нестабилен при Станковиче, но Романов не решил это

Вчера, 29 ноября, красно-белые проиграли "Балтике" со счетом 0:1.
"Спартак" был нестабилен при Станковиче, Романов пока не решил эту проблему. "Балтика" была лучше подготовлена к игре, гнула свою линию, а тренерский штаб "Спартака" допустил несколько ошибок. Команда вышла на матч без нападающих. Романов запутался", — передает слова Ташуева Metaratings.
До поражения от "Балтики" "Спартак" при Вадиме Романове выиграл у ЦСКА (1:0) и "Локомотива" (3:2). После 17 матчей команда с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белые сыграют дома с московским "Динамо". Встреча пройдет в субботу, 6 ноября.
Российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о выступлениях "Спартака" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.
Фото: ФК "Спартак"