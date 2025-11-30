Напомним, 11 ноября из клуба был уволен серб Деян Станкович, а исполняющим обязанности главного тренера назначили Вадима Романова. В 17 туре чемпионата красно-белые потерпели первое поражение при Романове, уступив "Балтике" со счетом 0:1.
"Матч был очень эмоциональным. Романов может сколько угодно рассказывать, что "Спартак" играл неплохо, но "Балтика" отбивалась, контратаковала и выиграла вполне справедливо. Несмотря на поражение, "Спартаку" нужно присмотреться к тренеру Романову. Чтобы не приглашать иностранного балбеса, может, у "Спартака" хватит ума работать с нашим человеком", — передает слова Губерниева "Чемпионат".
В следующем туре, который станет для команд РПЛ последним в 2025 году, "Спартак" сыграет дома с московским "Динамо". На данный момент красно-белые с 28 очками располагаются на 6-й строчке турнирной таблицы Премьер-Лиги.
Губерниев считает, что в "Спартаке" должны присмотреться к Романову
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что "Спартаку" нужно назначить главным тренером отечественного специалиста.
Фото: ФК "Спартак"