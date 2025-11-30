Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Губерниев считает, что в "Спартаке" должны присмотреться к Романову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что "Спартаку" нужно назначить главным тренером отечественного специалиста.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, 11 ноября из клуба был уволен серб Деян Станкович, а исполняющим обязанности главного тренера назначили Вадима Романова. В 17 туре чемпионата красно-белые потерпели первое поражение при Романове, уступив "Балтике" со счетом 0:1.

"Матч был очень эмоциональным. Романов может сколько угодно рассказывать, что "Спартак" играл неплохо, но "Балтика" отбивалась, контратаковала и выиграла вполне справедливо. Несмотря на поражение, "Спартаку" нужно присмотреться к тренеру Романову. Чтобы не приглашать иностранного балбеса, может, у "Спартака" хватит ума работать с нашим человеком", — передает слова Губерниева "Чемпионат".

В следующем туре, который станет для команд РПЛ последним в 2025 году, "Спартак" сыграет дома с московским "Динамо". На данный момент красно-белые с 28 очками располагаются на 6-й строчке турнирной таблицы Премьер-Лиги.

