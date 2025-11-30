Матчи Скрыть

Комличенко рассказал, почему он пробил пенальти с "Ростовом" вместо Батракова

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко рассказал, почему штатный пенальтист команды полузащитник Алексей Батраков не исполнил одиннадцатиметровый в игре с "Ростовом" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Он (Батраков) сказал: "Бей, я в тебе уверен". Всё, ни у кого вопросов нет. Я, честно говоря, думал, что он сам будет бить. Выходит, пожертвовал бомбардирской гонкой ради меня", - сказал Комличенко в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 30 ноября "Локомотив" на выезде обыграл "Ростов" со счётом 3:1. Николай Комличенко на 41-й минуте встречи реализовал пенальти в ворота бывшей команды. В текущем сезоне форвард сыграл в 24 матчах во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

На счету Алексея Батракова в нынешнем сезоне 22 игры, 14 голов и пять голевых передач. Также хавбек "железнодорожников" возглавляет гонку бомбардиров в РПЛ.

