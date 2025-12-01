"Пиво будет на стадионах. На днях прошло совещание в правительстве — пиво будет. Принципиальное решение принято? Да. Вопрос в том, будет ли это наш законопроект, который прошел первое чтение. Либо это будет новый законопроект, что предполагает новую процедуру", - приводит слова Свищева "СЭ".
Напомним, что запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года, запрет был временно снят во время чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций в 2017 году.
Также в Российской Премьер-Лиге действует Fan ID - на данный момент болельщики без этого документа не могут посещать матчи Российской Премьер-Лиги, а также Суперфинал Кубка России.
В Госдуме РФ сообщили о возвращении пива на стадионы
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев рассказал о возвращении пива на стадионы.
Фото: Global Look Press