В Госдуме РФ сообщили о возвращении пива на стадионы

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев рассказал о возвращении пива на стадионы.
Фото: Global Look Press
"Пиво будет на стадионах. На днях прошло совещание в правительстве — пиво будет. Принципиальное решение принято? Да. Вопрос в том, будет ли это наш законопроект, который прошел первое чтение. Либо это будет новый законопроект, что предполагает новую процедуру", - приводит слова Свищева "СЭ".

Напомним, что запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года, запрет был временно снят во время чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций в 2017 году.

Также в Российской Премьер-Лиге действует Fan ID - на данный момент болельщики без этого документа не могут посещать матчи Российской Премьер-Лиги, а также Суперфинал Кубка России.

