"Он же должен отрабатывать свой контракт!" Орлов - об игре Соболева в матче с "Рубином"

"Соболев, надо признать, был полезен, хорошо вошел в игру, сделал голевую скидку. В этом матче он "Зениту", конечно, помог. Ну и Нино оказался в нужном месте, отлично пробил. Именно Нино я назову лучшим игроком матча. Почему не Соболева? Слушайте, ну он же должен отрабатывать свой контракт! Не часто ему такие игры даются. Поэтому его критикуют. По делу", - цитирует Орлова "СЭ".
В 17 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0. Забитым мячом отметился центральный защитник петербуржцев Нино после скидки головой Александра Соболева.
В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербуржцев во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Напомним, что форвард выступает за сине-бело-голубых с лета 2024 года, ранее он был игроком московского "Спартака".
После 17 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 3 место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева в матче 17 тура РПЛ с "Рубином" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"