Защитник "Рубина" - о "Балтике": у них чуть больше фарта, поэтому им удается выигрывать

"У них чуть больше фарта и везения, поэтому "Балтике" удаётся выигрывать ключевые матчи, которые держат их наверху турнирной таблицы РПЛ. Такое происходит во многих турнирах. Могу сказать, что мы недовольны. "Рубин" недобрал своих очков, и мы должны были быть выше в чемпионате", - цитирует Тесленко Metaratings.
После 17 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 32 набранными очками. Казанский "Рубин" занимает седьмое место в таблице с 23 баллами в своем активе. Напомним, что калининградцы по итогам прошлого сезона стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.
В 17 туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева одержала домашнюю победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0. Казанцы потерпели выездное поражение от петербургского "Зенита" со счетом 0:1.
Защитник "Рубина" Егор Тесленко сравнил уровень казанцев с уровнем калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Рубин"