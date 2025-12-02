- Считаю, что наши тренеры не хуже иностранцев. Если им дают шанс, дают возможность прогрессировать – это здорово. Наш тренер получил работу в РПЛ, получил шанс – и доказывает. Уверен, что в Первой и Второй лигах есть хорошие наши тренеры. Не хватает им только одного – доверия, чтобы дали шанс.
Напомним, 10 октября Ильдар Ахметзянов был назначен на пост главного тренера "Оренбурга" после увольнения Владимира Слишковича. Ранее 42-летний российский специалист возглавлял "КАМАЗ" из Первой лиги.
Под руководством Ахметзянова оренбургская команда провела в чемпионате России шесть матчей, в которых одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. По итогам 17 сыгранных туров оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 12 набранных очков.
Источник: "РБ Спорт"
Квеквескири: наши тренеры не хуже иностранцев
Полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири поделился мнением о российских тренерах.
Фото: ФК "Оренбург"