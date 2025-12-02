Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Квеквескири: наши тренеры не хуже иностранцев

Полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири поделился мнением о российских тренерах.
Фото: ФК "Оренбург"
- Считаю, что наши тренеры не хуже иностранцев. Если им дают шанс, дают возможность прогрессировать – это здорово. Наш тренер получил работу в РПЛ, получил шанс – и доказывает. Уверен, что в Первой и Второй лигах есть хорошие наши тренеры. Не хватает им только одного – доверия, чтобы дали шанс.

Напомним, 10 октября Ильдар Ахметзянов был назначен на пост главного тренера "Оренбурга" после увольнения Владимира Слишковича. Ранее 42-летний российский специалист возглавлял "КАМАЗ" из Первой лиги.

Под руководством Ахметзянова оренбургская команда провела в чемпионате России шесть матчей, в которых одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. По итогам 17 сыгранных туров оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 12 набранных очков.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится