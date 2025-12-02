Сперцян назвал лучшего нападающего, с которым удалось поиграть

"Кордоба - самый лучший нападающий, с которым мне удалось поиграть. Я начинал карьеру в "Краснодаре" вместе с ним. Поэтому выберу его самым лучшим, больше у меня не было (смеется)", - цитирует Сперцяна "Советский Спорт".
Джон Кордоба, играющий на позиции центрфорварда, выступает за "Краснодар" с лета 2021 года, перейдя из немецкой "Герты". Действующий контракт 32-летнего футболиста сборной Колумбии с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе "быков" 23 матча во всех турнирах, включая Суперкубок России, и записал на свой счет 11 забитых голов и 6 результативных передач.
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал, кто был лучшим форвардом в его карьере.
Фото: ФК "Краснодар"