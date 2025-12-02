Агент Тюкавина сообщил, в какой чемпионат нападающий точно не пойдет

- В Европе сейчас все понимают – игрок только восстановился, надо в себя прийти. Переходить и сидеть на лавке… За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. В Саудовскую Аравию он точно не поедет. Переходить как Сафонов – и к декабрю ноль матчей… Чалов уехал, не играет, ну вот Оздоев молодец, конечно. Для Тюкавина футбол на первом месте, для него это важно.
Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, является воспитанником Академии московского "Динамо" и выступает за основную команду с 2021 года. В мае этого года 23-летний футболист продлил соглашение со столичным клубом до лета 2030-го.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах за бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока сборной России в 16 миллионов евро.
Источник: "Спорт день за днем"
Фото: ФК "Динамо"