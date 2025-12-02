Агент Тюкавина: если бы он хотел - давно был бы в "Зените"

"Если бы он хотел – он в "Зените" давно был бы. Это его позиция. Вы мне лучше скажите, сколько "Зенит" "похоронил" игроков? Сейчас нужно доиграть сезон, а дальше уже будем смотреть по ситуации", - цитирует агента "Спорт день за днем".
23-летний нападающий "Динамо" Константин Тюкавин - воспитанник московского клуба. За основную команду бело-голубых футболист играет с 2021 года. 28 мая нынешнего года форвард подписал с родным клубом новый пятилетний контракт.
В этом сезоне Тюкавин забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи на своих партнеров в 14 матчах за "Динамо" в чемпионате и Кубке России.