Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Фулхэм
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Герта
6 - 1 6 1
КайзерслаутернЗавершен
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Агент Тюкавина: если бы он хотел - давно был бы в "Зените"

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал, почему игрок не переходит в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
"Если бы он хотел – он в "Зените" давно был бы. Это его позиция. Вы мне лучше скажите, сколько "Зенит" "похоронил" игроков? Сейчас нужно доиграть сезон, а дальше уже будем смотреть по ситуации", - цитирует агента "Спорт день за днем".

23-летний нападающий "Динамо" Константин Тюкавин - воспитанник московского клуба. За основную команду бело-голубых футболист играет с 2021 года. 28 мая нынешнего года форвард подписал с родным клубом новый пятилетний контракт.

В этом сезоне Тюкавин забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи на своих партнеров в 14 матчах за "Динамо" в чемпионате и Кубке России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится