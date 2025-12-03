Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Аршавин считает, что Гусеву нужно дать шанс в "Динамо"

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин считает, что Ролана Гусева нужно утвердить главным тренером московского "Динамо" до конца сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Гусев стал исполняющим обязанности главного 17 ноября после ухода из команды Валерия Карпина.

"Четыре матча он уже не выиграет, но и "Динамо" чемпионом не станет. Он свой, можно попробовать выиграть Кубок. Нужно дать ему подготовить команду. Если ты возьмешь чужого тренера, то ничего не выиграешь глобально. А то мы Гусева вспоминаем на три?четыре матча, когда кто?то заболел, уволился и так далее. Думаю, что Ролану нужно дать поработать", — сказал Аршавин в беседе с "Матч ТВ".

Под руководством Ролана Гусева "Динамо" обыграло "Динамо" из Махачкалы (3:0), а также уступило "Зениту" (0:1) и "Ахмату" (1:2). С 20 очками команда располагается на 9-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 18 туре бело-голубые сыграют в гостях со "Спартаком" (6-е место, 28 очков). Встреча пройдет в субботу, 6 декабря. Начало — в 16:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится