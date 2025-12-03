Аршавин считает, что Гусеву нужно дать шанс в "Динамо"

Гусев стал исполняющим обязанности главного 17 ноября после ухода из команды Валерия Карпина.
"Четыре матча он уже не выиграет, но и "Динамо" чемпионом не станет. Он свой, можно попробовать выиграть Кубок. Нужно дать ему подготовить команду. Если ты возьмешь чужого тренера, то ничего не выиграешь глобально. А то мы Гусева вспоминаем на три?четыре матча, когда кто?то заболел, уволился и так далее. Думаю, что Ролану нужно дать поработать", — сказал Аршавин в беседе с "Матч ТВ".
Под руководством Ролана Гусева "Динамо" обыграло "Динамо" из Махачкалы (3:0), а также уступило "Зениту" (0:1) и "Ахмату" (1:2). С 20 очками команда располагается на 9-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 18 туре бело-голубые сыграют в гостях со "Спартаком" (6-е место, 28 очков). Встреча пройдет в субботу, 6 декабря. Начало — в 16:30 мск.
