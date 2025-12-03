В октябре этого года Бевеев впервые в своей карьере был вызван в национальную команду.
"Схожести между Карпиным и Талалаевым есть, и их довольно много. В обороне у нас примерно такие же требования в "Балтике", поэтому мне, наверное, было легко в сборной. Мне уже 30 лет, если один раз объяснили, то все становится понятно", — сказал Бевеев в беседе с ТАСС.
Мингиян Бевеев выступает за "Балтику" с июля этого года. В сезоне 2025/2026 он на данный момент провел 20 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. За сборную России Бевеев отыграл 4 поединка, в которых не отметился результативными действиями.
Игрок "Балтики" Бевеев сравнил Карпина и Талалаева
Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев сравнил подходы к работе главного тренера калининградцев Андрея Талалаева и наставника сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "Балтика"