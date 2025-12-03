Солари перешел в "Спартак" из "Ривер Плейт" в феврале этого года за 10 млн евро.
"Хотел бы я, чтобы Вадим Романов остался главным тренером? Во?первых, хочу сказать, что я пришел в "Спартак" при Станковиче. И я очень благодарен ему, не буду говорить ничего плохого про него. Вадим тоже отличный тренер. Естественно, мне и с ним нравится работать, и я его благодарю, но сравнивать их не хочу", — сказал Солари в беседе с "Матч ТВ".
На данный момент Пабло Солари провел за "Спартак" 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова команда обыграла ЦСКА (1:0) и "Локомотив" (3:2), а также уступила "Балтике" (0:1).
В 18 туре Российской Премьер-Лиги красно-белых ждет еще одно дерби — с "Динамо". Встреча пройдет в субботу, 6 декабря, начало — в 16:30 мск.
Игрок "Спартака" Солари: я очень благодарен Станковичу
Фото: ФК "Спартак"