Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Игрок "Спартака" Солари: я очень благодарен Станковичу

Полузащитник "Спартака" Пабло Солари поблагодарил бывшего главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
Солари перешел в "Спартак" из "Ривер Плейт" в феврале этого года за 10 млн евро.

"Хотел бы я, чтобы Вадим Романов остался главным тренером? Во?первых, хочу сказать, что я пришел в "Спартак" при Станковиче. И я очень благодарен ему, не буду говорить ничего плохого про него. Вадим тоже отличный тренер. Естественно, мне и с ним нравится работать, и я его благодарю, но сравнивать их не хочу", — сказал Солари в беседе с "Матч ТВ".

На данный момент Пабло Солари провел за "Спартак" 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова команда обыграла ЦСКА (1:0) и "Локомотив" (3:2), а также уступила "Балтике" (0:1).

В 18 туре Российской Премьер-Лиги красно-белых ждет еще одно дерби — с "Динамо". Встреча пройдет в субботу, 6 декабря, начало — в 16:30 мск.

