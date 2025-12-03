Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Селихов рассказал, кто был инициатором его ухода из "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал, что инициатором его ухода из команды был тогдашний главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Фото: ФК "Спартак"
Селихов выступал за "Спартак" с 2017 по 2025 год, в феврале 2025-го он перешел в екатеринбургский "Урал".

"Было тяжеловато, но я знал, что мое время в "Спартаке" подходит к концу. Инициатором расставания был главный тренер", — сказал Селихов в беседе с "Матч ТВ".

За "Спартак" Александр Селихов провел 102 матча, в 30 из которых отыграл на ноль. В остальных 72 поединках голкипер пропустил 117 мячей. На данный момент за "Урал" Селихов отыграл 27 встреч, среди которых — 13 на ноль. В оставшихся 14 встречах Александр пропустил 22 гола.

Контракт вратаря с екатеринбургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 900 тыс. евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится