Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Генич назвал лучшего тренера первой половины сезона РПЛ

Спортивный комментатор Константин Генич выбрал лучшего тренера первой половины сезона РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Если мы берём соотношение ожиданий и увиденного, то вряд или кто-то предугадывал такой результат от Талалаева. Насчёт Челестини соглашусь, что ЦСКА прыгнул выше ожиданий.

Но между Челестини и Мусаевым я выберу второго. У него "Краснодар" стал ещё сильнее, добавилось глубины. Он удерживает мотивацию игроков после чемпионства и не мешает им", - сказал Генич в подкасте "Чемпионата" "Премьер-лига несправедливости".

После 17 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37 набранными очками. ЦСКА располагается на второй строчке с 36 баллами, а калининградская "Балтика" занимает 5 место с 32 очками. Напомним, что калининградцы по итогам прошлого сезона стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.

"Краснодар" по итогам сезона-2024/25 впервые в истории стал чемпионом России. До этого петербургский "Зенит" был чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. ЦСКА по итогам прошлого сезона стали обладателями Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится