Генич назвал лучшего тренера первой половины сезона РПЛ

"Если мы берём соотношение ожиданий и увиденного, то вряд или кто-то предугадывал такой результат от Талалаева. Насчёт Челестини соглашусь, что ЦСКА прыгнул выше ожиданий.
Но между Челестини и Мусаевым я выберу второго. У него "Краснодар" стал ещё сильнее, добавилось глубины. Он удерживает мотивацию игроков после чемпионства и не мешает им", - сказал Генич в подкасте "Чемпионата" "Премьер-лига несправедливости".
После 17 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37 набранными очками. ЦСКА располагается на второй строчке с 36 баллами, а калининградская "Балтика" занимает 5 место с 32 очками. Напомним, что калининградцы по итогам прошлого сезона стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.
"Краснодар" по итогам сезона-2024/25 впервые в истории стал чемпионом России. До этого петербургский "Зенит" был чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. ЦСКА по итогам прошлого сезона стали обладателями Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"