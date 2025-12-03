Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
0 - 0 0 0
Дармштадт1 тайм
Бохум
0 - 0 0 0
Штутгарт1 тайм
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

"Какие-то новогодние сказки". Масалитин - о возможном уходе Баринова в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Честно говоря, какие-то новогодние сказки. Что-то мне не верится, что "Локомотив" не может удержать воспитанника и капитана команды. ЦСКА не обладает большими финансовыми возможностями. Понятно, что получше, чем у "Локомотива".

Ранее сегодня, 3 декабря, в СМИ появилась информация о том, что воспитанник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отклонил финальное предложение московского клуба по продлению контракта и перейдет в ЦСКА.

Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 23 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.

Источник: "Чемпионат"

