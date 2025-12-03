"Какие-то новогодние сказки". Масалитин - о возможном уходе Баринова в ЦСКА

- Честно говоря, какие-то новогодние сказки. Что-то мне не верится, что "Локомотив" не может удержать воспитанника и капитана команды. ЦСКА не обладает большими финансовыми возможностями. Понятно, что получше, чем у "Локомотива".
Ранее сегодня, 3 декабря, в СМИ появилась информация о том, что воспитанник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отклонил финальное предложение московского клуба по продлению контракта и перейдет в ЦСКА.
Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 23 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Локомотив"