Защитник "Рубина" высказался об игре Кузяева

"Далер играл в топ-чемпионате, пусть и не в самом лучшем клубе. Он, безусловно, квалифицированный и качественный футболист, который помогает нам. Видно, что у него быстрота мышления развита хорошо и работа с мячом", - цитирует Нижегородова Metaratings.
Далер Кузяев перешел в казанский "Рубин" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. В текущем сезоне полузащитник провел за казанцев во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне экс-игрок сборной России выступал за французский "Гавр", а ранее был футболистом петербургского "Зенита".
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего полузащитника в 3,5 миллиона евро.
Защитник "Рубина" Константин Нижегородов высказался об игре Далера Кузяева.
