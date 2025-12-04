Ранее инсайдер Иван Карпов, а также издание "Чемпионат" сообщили, что этой зимой Баринов подпишет контракт с ЦСКА, который вступит в силу летом 2026 года.
"Новость о переходе Баринова в ЦСКА удивила. В прессе было много информации о тяжелых переговорах. Стороны просто не договорились из-за новых условий контракта. Баринов — достойный игрок, его потеря будет для "Локомотива" значимой. Но клуб правильно сделал, что отстоял свою позицию по Баринову. Нельзя идти у всех на поводу", — сказал Федоров в беседе с Metaratings.
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива" и за первую команду железнодорожников выступает с 2015 года. На счету футболиста — 273 матча, 13 забитых мячей и 27 результативных передач в составе "Локо" на данный момент. С железнодорожниками Баринов выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Федоров заявил, что "Локомотив" правильно поступил в ситуации с Бариновым
Бывший тренер "Локомотива" Андрей Федоров прокомментировал уход полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"