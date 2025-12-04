Круговой оценил первую часть сезона РПЛ в исполнении ЦСКА

"В целом, я думаю, мы хорошо провели этот отрезок. Если оценивать по десятибалльной шкале, то поставил бы нам восемь с половиной баллов. ЦСКА за десять лет не набирал столько очков в чемпионате после 17 туров, сколько в этом сезоне", — передает слова Кругового "Известия".
По итогам 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл. В активе Данила Кругового — 17 матчей, 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в чемпионате России текущего сезона.
В воскресенье, 7 декабря, "Краснодар" сыграет дома с ЦСКА в рамках 18 тура РПЛ. Встреча стартует в 19:00 мск.
Фото: ПФК ЦСКА