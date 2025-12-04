Талалаев: Противостояние "Балтики" с "Крыльями" будет социально-политическим

Ранее стало известно, что судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении самарского клуба о взыскании долга в размере 928,3 млн рублей. В июле Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с "Крыльев" 923 миллиона по требованию дочерней компании «Ростеха», который является генеральным спонсором "Балтики".
"Крылья" приедут разъяренные из?за истории с долгом перед дочерней компанией "Ростеха". Понятно, что будет не только футбольное, но и социально?политическое противостояние. Для ребят это важно, но и для наших пацанов это дополнительный фактор, чтобы мотивировать себя", — сказал Талалаев в беседе с "Матч ТВ".
"Балтика" с 32 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, "Крылья Советов" с 17 баллами располагаются на 12-й строчке. Андрей Талалаев пропустит матч команды из-за красной карточки, полученной в игре 17 тура со "Спартаком" (1:0).
Матч "Балтика" — "Крылья Советов" состоится в воскресенье, 7 декабря. Начало — в 19:00 мск.
