"Не могу сказать, что потерял место в старте. С Сергеем Богдановичем мы часто общаемся. "Зенит" — такая команда: ты можешь одну игру играть, другую не играть. Так происходит не только у меня. Здесь огромная конкуренция, и все футболисты к этому привыкли", — передает слова Соболева "Чемпионат".
На данный момент Александр Соболев провел в сезоне 2025/2026 15 матчей в РПЛ, забил в них 3 мяча и отдал одну голевую передачу. В Кубке России в активе Соболева — 7 игр, 2 гола и один ассист.
Соболев не считает, что потерял место в старте "Зенита"
Нападающий "Зенита" Александр Соболев поделился мнением о количестве игровой практики, получаемой в сезоне 2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"