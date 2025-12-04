В "Зените" рассказали о трансферной работе клуба

"Трансферная работа никогда не прекращается. Наш клуб ведет определенную работу. Мы никого не держим. Если появится предложение, которое устроит клуб и игрока, мы его отпустим. Варианты трансферов у нас есть, и вектор работы тоже есть. Есть понимание по фамилиям и позициям, но пока лучше держать в тишине эту информацию", - сказал Семак.
По итогам 17 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. За один тур до зимней паузы в чемпионате России сине-бело-голубые набрали 36 очков и отстают от "Краснодара", занимающего первую строчку, на один балл.
В субботу, 6 декабря, команда Сергея Семака сыграет у себя дома против тольяттинского "Акрона" в рамках 18-го тура РПЛ. Игра пройдет на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по петербургскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Зенит"