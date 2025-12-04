Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
Вест ХэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:00
ПармаНе начат
Лацио
23:00
МиланНе начат

КДК оштрафовал Баринова за поведение после игры Кубка России со "Спартаком"

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"За оскорбительное поведение в адрес иных лиц КДК оштрафовал Баринова на 100 тысяч рублей", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

Напомним, после окончания ответного матча1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:3) капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов направился к трибуне "РЖД Арены", на которой находились болельщики "Спартака". Фанаты красно-белых показывали футболисту непристойные жесты, в ответ на них игрок позволил себе грубые высказывания.

