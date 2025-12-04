Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
Вест ХэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:00
ПармаНе начат
Лацио
23:00
МиланНе начат

Аршавин рассказал, из-за чего российским футболистам тяжело переходить в европейские чемпионаты

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался, почему российским футболистам тяжело переходить в зарубежные клубы.
Фото: "Чемпионат"
- Я думаю, что Кисляков и Батраков смогут [проявить себя за границей]. Просто лучшим игрокам трудно уезжать [из России], потому что здесь они получают такие зарплаты, которые не потянут европейские клубы, - сказал Аршавин "РИА Новости Спорт".

В текущем сезоне Матвей Кисляк принял участие в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах , в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в 22 матчах за "Локомотив" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

