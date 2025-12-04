Бубнов высказался о шансах "Локомотива" завоевать золотые медали РПЛ

- Очень большие шансы и возможности бороться за тройку. За чемпионство не готовы. Они сильнее на сегодняшний день, что бы там ни говорили, "Балтики", однозначно. Сильнее "Спартака", - сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Напомним, последний раз московский "Локомотив" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 под руководством Юрия Семина.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова идут на четвертом месте в РПЛ с 34 очками. В следующем туре "железнодорожники" сыграют на выезде с "Сочи".
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов оценил шансы московского "Локомотива" стать чемпионом в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"