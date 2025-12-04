Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
Вест ХэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:00
ПармаНе начат
Лацио
23:00
МиланНе начат

"Зенит" не намерен продавать Вегу в "Ривер Плейт" - источник

"Зенит" отказался продавать аргентинского защитника Романа Вегу в "Ривер Плейт".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X. Аргентинцы переключили внимание на защитника "Борнмута" Хулио Солера.

21-летний Вега перебрался в "Зенит" минувшим летом, подписав контракт с российским клубом до 2030 года. В составе сине-бело-голубых аргентинец принял участие в 7 матчах РПЛ и 7 играх Кубка России, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится