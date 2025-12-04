Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X. Аргентинцы переключили внимание на защитника "Борнмута" Хулио Солера.
21-летний Вега перебрался в "Зенит" минувшим летом, подписав контракт с российским клубом до 2030 года. В составе сине-бело-голубых аргентинец принял участие в 7 матчах РПЛ и 7 играх Кубка России, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
"Зенит" не намерен продавать Вегу в "Ривер Плейт" - источник
Фото: ФК "Зенит"