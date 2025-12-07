"На самом деле не очень для клуба. Большая потеря очков. На каком месте сейчас идем, так не должно быть. Первая часть провальная полностью. Мы этому не рады, но есть вторая часть, чтобы исправлять", - цитирует Макарова "СЭ".
Московское "Динамо" набрало 21 очко после 18 сыгранных туров и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На зимнюю паузу в чемпионате России команда уходит, отставая на 15 баллов от лидирующей тройки.
Напомним, вчера, 6 декабря, бело-голубые сыграли на выезде вничью со "Спартаком" в рамках 18-го тура РПЛ. Игра проходила на "Лукойл Арене" и закончилась со счетом 1:1.
"Так не должно быть". Макаров - о первой части сезона для "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров подвел итоги первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"