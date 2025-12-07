Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
14:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
16:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
19:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
17:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
19:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
16:00
ЖиронаНе начат
Валенсия
18:15
СевильяНе начат
Эспаньол
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
14:30
ЛеччеНе начат
Кальяри
17:00
РомаНе начат
Лацио
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
17:00
АнжеНе начат
Осер
19:15
МетцНе начат
Гавр
19:15
ПарижНе начат
Лорьян
22:45
ЛионНе начат

"Так не должно быть". Макаров - о первой части сезона для "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Денис Макаров подвел итоги первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"На самом деле не очень для клуба. Большая потеря очков. На каком месте сейчас идем, так не должно быть. Первая часть провальная полностью. Мы этому не рады, но есть вторая часть, чтобы исправлять", - цитирует Макарова "СЭ".

Московское "Динамо" набрало 21 очко после 18 сыгранных туров и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На зимнюю паузу в чемпионате России команда уходит, отставая на 15 баллов от лидирующей тройки.

Напомним, вчера, 6 декабря, бело-голубые сыграли на выезде вничью со "Спартаком" в рамках 18-го тура РПЛ. Игра проходила на "Лукойл Арене" и закончилась со счетом 1:1.

