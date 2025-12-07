Тюкавин: думаю, Шварц согласился бы вернуться в "Динамо"

"Переписываюсь и на связи с Сандро Шварцем. Понятно, что он сейчас живет в США, у него там дети. Думаю, он бы согласился вернуться в "Динамо". Я бы его встретил в аэропорту", - цитирует Тюкавина "РБ Спорт".
Сандро Шварц занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые провели 57 матчей во всех турнирах, в которых одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. Последним клубом в тренерской карьере немецкого специалиста был американский "Нью-Йорк Ред Буллз", который он покинул в октябре этого года.
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы экс-тренер бело-голубых Сандро Шварц вернулся в клуб.
Фото: ФК "Динамо"