Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
14:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
16:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
19:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
17:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
19:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
16:00
ЖиронаНе начат
Валенсия
18:15
СевильяНе начат
Эспаньол
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
14:30
ЛеччеНе начат
Кальяри
17:00
РомаНе начат
Лацио
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
17:00
АнжеНе начат
Осер
19:15
МетцНе начат
Гавр
19:15
ПарижНе начат
Лорьян
22:45
ЛионНе начат

Тюкавин: думаю, Шварц согласился бы вернуться в "Динамо"

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы экс-тренер бело-голубых Сандро Шварц вернулся в клуб.
Фото: ФК "Динамо"
"Переписываюсь и на связи с Сандро Шварцем. Понятно, что он сейчас живет в США, у него там дети. Думаю, он бы согласился вернуться в "Динамо". Я бы его встретил в аэропорту", - цитирует Тюкавина "РБ Спорт".

Сандро Шварц занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые провели 57 матчей во всех турнирах, в которых одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. Последним клубом в тренерской карьере немецкого специалиста был американский "Нью-Йорк Ред Буллз", который он покинул в октябре этого года.

