Первую часть чемпионата России сезона 2025/2026 "Зенит" с 39 очками завершил на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
"Зенит" уже проявляет активность на бразильском трансферном рынке и просматривает игроков. Позиция центрфорварда нуждается в усилении. Потому что у Соболева — 3 гола в 16 матчах чемпионата. Матео Кассьерра был травмирован, Лусиано чаще играет латераля или "десятку". Новый центрфорвард не помешает", — сказал Гасилин в беседе с "Матч ТВ".
В 18 туре "Зенит" обыграл на своем поле "Акрон" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Жерсон (32') и Луис Энрике (41'). Отставание сине-бело-голубых от лидера турнирной таблицы РПЛ "Краснодара" составляет один балл.
Гасилин считает, что "Зениту" надо усилить центр нападения
Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин считает, что питерцам необходимо подписать нового центрального нападающего.
Фото: ФК "Зенит"