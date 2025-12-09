Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Гасилин считает, что "Зениту" надо усилить центр нападения

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин считает, что питерцам необходимо подписать нового центрального нападающего.
Фото: ФК "Зенит"
Первую часть чемпионата России сезона 2025/2026 "Зенит" с 39 очками завершил на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

"Зенит" уже проявляет активность на бразильском трансферном рынке и просматривает игроков. Позиция центрфорварда нуждается в усилении. Потому что у Соболева — 3 гола в 16 матчах чемпионата. Матео Кассьерра был травмирован, Лусиано чаще играет латераля или "десятку". Новый центрфорвард не помешает", — сказал Гасилин в беседе с "Матч ТВ".

В 18 туре "Зенит" обыграл на своем поле "Акрон" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Жерсон (32') и Луис Энрике (41'). Отставание сине-бело-голубых от лидера турнирной таблицы РПЛ "Краснодара" составляет один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится