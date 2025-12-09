Матчи Скрыть

Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Черчесов оценил первую часть сезона 2025/2026 в исполнении "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов дал оценку первой части сезона 2025/2026 в исполнении грозненской команды.
Фото: ФК "Ахмат"
"В турнирном плане есть прогресс. Другое дело, что пару-тройку очков мы не добрали. Команда перестроилась, игроки чувствуют себя комфортно, для некоторых нашли новые позиции. Это работа тренерского штаба. Оценки пока давать рано, но я бы сказал — "удовлетворительно" для начала", — передает слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

По итогам 18 туров "Ахмат" с 22 очками расположился на 8-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 18 туре грозненцы на своем поле обыграли "Оренбург" со счетом 1:0.

