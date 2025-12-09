Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Черчесов ответил на вопрос о гипотетических шансах сборной России на ЧМ

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил на вопрос о шансах современной сборной России на чемпионате мира.
Фото: ФК "Ахмат"
Напомним, с марта 2022 года российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в официальных соревнованиях.

"Эта, как вы говорите, молодая и бегущая команда, если будет играть на таком уровне, как чемпионат мира, то мы сможем что-то оценивать всерьез. Теоретически рассуждать можно о чем угодно, но я не люблю слово "если", — сказал Черчесов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Станислав Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. При нем команда добилась высшего результата на чемпионатах мира в современной истории — дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится