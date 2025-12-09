Черчесов ответил на вопрос о гипотетических шансах сборной России на ЧМ

Напомним, с марта 2022 года российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в официальных соревнованиях.
"Эта, как вы говорите, молодая и бегущая команда, если будет играть на таком уровне, как чемпионат мира, то мы сможем что-то оценивать всерьез. Теоретически рассуждать можно о чем угодно, но я не люблю слово "если", — сказал Черчесов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Станислав Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. При нем команда добилась высшего результата на чемпионатах мира в современной истории — дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил на вопрос о шансах современной сборной России на чемпионате мира.
Фото: ФК "Ахмат"